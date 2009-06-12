Антипов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.09.1949
Дата смерти12.06.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1967 по 1982
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1982 по 2009
Смерть
12.06.2009