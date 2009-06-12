Антипов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипов Александр Николаевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

23.09.1949

Дата смерти

12.06.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1967 по 1982
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1982 по 2009
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
12.06.2009
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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