Тухтарова (Тухтарова) Анастасия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1926
Отец: Тухтаров Павел Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Педагог
Место жительства
Неизвестно
Стерлибашево, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
ул. 50лет Октября9-6
Смерть
Неизвестно