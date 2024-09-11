Тухтарова (Тухтарова) Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тухтарова (Тухтарова) Анастасия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1926

Отец: Тухтаров Павел Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галимов Зиннат Абдулхакович

Работа или профессия
Неизвестно
Педагог
Место жительства
Неизвестно
Стерлибашево, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
ул. 50лет Октября9-6
Смерть
Неизвестно

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