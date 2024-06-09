Склярова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Склярова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скляров Андрей Викторович

Отец ребёнка: Скляров Виктор Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скляров Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
19.12.1972

Сын: Скляров Владимир Викторович

Отец ребёнка: Скляров Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
13.07.1983

Дочь: Склярова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Скляров Виктор Владимирович

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