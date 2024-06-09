Склярова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скляров Андрей Викторович
Отец ребёнка: Скляров Виктор Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1972
Сын: Скляров Владимир Викторович
Отец ребёнка: Скляров Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
13.07.1983
Дочь: Склярова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Скляров Виктор Владимирович