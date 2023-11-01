Лопатина (Егорова) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лопатин Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лопатин Анатолий Александрович
Смерть
Неизвестно