Лопатина (Егорова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина (Егорова) Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Егоров Василий Александрович

Мать: Егорова Марина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопатин Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопатин Анатолий Александрович

Смерть
Неизвестно

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