Колобовников Трофим Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Прасковья Трофимовна
Мать ребёнка: Колобовникова Акулина Андреевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Колобовников Гавриил Трофимович
Мать ребёнка: Колобовникова Акулина Андреевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Колобовников Михаил Трофимович
Мать ребёнка: Колобовникова Акулина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно