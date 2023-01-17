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Колобовников Трофим Лаврентьевич

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Место рождения

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Колобовников Лаврентий Иванович

Мать: Колобовникова Мелания Яковлевна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Прасковья Трофимовна

Мать ребёнка: Колобовникова Акулина Андреевна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Колобовников Гавриил Трофимович

Мать ребёнка: Колобовникова Акулина Андреевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Колобовников Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Колобовникова Акулина Андреевна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колобовникова Акулина Андреевна

Смерть
Неизвестно
Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
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