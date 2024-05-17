Параскева Петровна
Место рожденияд. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Онисимов Максим
Рождение ребёнка
09.09.1893
Дочь: (Онисимов) Вера
Отец ребёнка: Онисимов Максим
д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Смерть
Неизвестно