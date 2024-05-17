Параскева Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Параскева Петровна

Место рождения

д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онисимов Максим

Рождение ребёнка
09.09.1893

Дочь: (Онисимов) Вера

Отец ребёнка: Онисимов Максим

д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Смерть
Неизвестно

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