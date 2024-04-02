Федотова (???) Юстина Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Федотов Антон Степанович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Федотов Антон Степанович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Федотов Антон Степанович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Федосья Антоновна
Отец ребёнка: Федотов Антон Степанович
Смерть
Неизвестно