Федотова (???) Юстина Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (???) Юстина Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Федотов Михаил Антонович

Отец ребёнка: Федотов Антон Степанович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Федотов Филипп Антонович

Отец ребёнка: Федотов Антон Степанович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Федотов Егор Антонович

Отец ребёнка: Федотов Антон Степанович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Федосья Антоновна

Отец ребёнка: Федотов Антон Степанович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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