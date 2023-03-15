Зайцева (Добрыдина) Ирина Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Добрыдина) Ирина Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Добрыдин Тит Платонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1907

Сын: Зайцев Евстафий Егорович

Отец ребёнка: Зайцев Егор Васильевич

Рождение ребёнка
30.03.1908

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: Зайцев Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Зайцев Николай Егорович

Отец ребёнка: Зайцев Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Зайцев Михаил Егорович

Отец ребёнка: Зайцев Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Зайцев Егор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Егор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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