Зайцева (Добрыдина) Ирина Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Добрыдин Тит Платонович
Рождение ребёнка
11.08.1907
Отец ребёнка: Зайцев Егор Васильевич
Рождение ребёнка
30.03.1908
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Зайцев Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Зайцев Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Зайцев Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Зайцев Егор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно