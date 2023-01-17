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Викентий
Викентий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Виктор
Мать
Анна
Жена
(Протасевич) Мария
1902 г.р.
Дети
Шаблыка (Протасевич) Валентина
1927 г.р.
Добавил:
VR
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Виктор
Мать:
Анна
Рождение ребёнка
21.05.1927
Дочь:
Шаблыка Валентина
Мать ребёнка:
Мария
Сватки
, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Мария
Смерть
Неизвестно
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