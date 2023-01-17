Викентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Викентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виктор

Мать: Анна

Рождение ребёнка
21.05.1927

Дочь: Шаблыка Валентина

Мать ребёнка: Мария

Сватки, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
Неизвестно
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