Кодица (Берестян) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКодица (Берестян) Евдокия Ивановна

Кодица (Берестян) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1933

Дата смерти

27.05.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попов Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кодица Андрей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кодица Ион

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кодица Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.10.1952

Сын: Кодица Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Кодица Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
01.08.1955

Сын: Кодица Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Кодица Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
24.05.1957

Дочь: Кодица Вера Васильевна

Отец ребёнка: Кодица Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
08.07.1960

Сын: Кодица Ион Васильевич

Отец ребёнка: Кодица Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
17.12.1962

Сын: Кодица Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кодица Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
22.06.1966

Сын: Кодица Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Кодица Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
07.04.1969

Сын: Кодица Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Кодица Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
01.08.1972

Дочь: Попов (Кодица) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Кодица Василий Фёдорович

Смерть
27.05.1996

Мы используем куки для улучшения работы сайта.