Кодица (Берестян) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1933
Дата смерти27.05.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попов Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кодица Андрей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кодица Ион
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кодица Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.10.1952
Сын: Кодица Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Кодица Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
01.08.1955
Отец ребёнка: Кодица Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
24.05.1957
Дочь: Кодица Вера Васильевна
Отец ребёнка: Кодица Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
08.07.1960
Отец ребёнка: Кодица Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
17.12.1962
Сын: Кодица Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кодица Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
22.06.1966
Отец ребёнка: Кодица Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
07.04.1969
Отец ребёнка: Кодица Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
01.08.1972
Дочь: Попов (Кодица) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Кодица Василий Фёдорович
Смерть
27.05.1996