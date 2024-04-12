Никифор Фомин
Место рождениядеревня Большой Арташ, Мамадышского уезда, Казанской губерни
Дата рождения1834
Дата смерти02.09.1914 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1869
Сын: Никифоров Леонтий
Мать ребёнка: Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
?.06.1879
Сын: Пётр Никифоров
Мать ребёнка: Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
24.09.1882
Сын: Григорий Никифоров
Мать ребёнка: Ксения Яковлевна
Смерть
02.09.1914 ст.