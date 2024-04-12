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Никифор Фомин

Место рождения

деревня Большой Арташ, Мамадышского уезда, Казанской губерни

Дата рождения

1834

Дата смерти

02.09.1914 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1869

Сын: Никифоров Леонтий

Мать ребёнка: Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
?.06.1879

Сын: Пётр Никифоров

Мать ребёнка: Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
24.09.1882

Сын: Григорий Никифоров

Мать ребёнка: Ксения Яковлевна

Смерть
02.09.1914 ст.

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