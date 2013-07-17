Петухов Виктор Ильич
Место рожденияН-Сибирская область, Черепановский район, село Шелково
Дата рождения17.02.1934
Дата смерти02.08.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1934
Н-Сибирская область, Черепановский район, село Шелково
Рождение ребёнка
05.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петухова Галина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петухова Галина Викторовна
Смерть
02.08.1988