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Петухов Виктор Ильич

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Место рождения

Н-Сибирская область, Черепановский район, село Шелково

Дата рождения

17.02.1934

Дата смерти

02.08.1988

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1934

Отец: Петухов Илья Естифеевич

Мать: Петухова Наталья Захаровна

Н-Сибирская область, Черепановский район, село Шелково
Рождение ребёнка
05.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петухова Галина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Галина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петухова Галина Викторовна

Смерть
02.08.1988
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