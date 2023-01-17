Абашева Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абашева Акилина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1894

Сын: Абашев Иоанн Семенович

Отец ребёнка: Абашев Семен Тихонович

Шаберда, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.07.1894 ст.

Дочь: Абашева Евфимия Семеновна

Отец ребёнка: Абашев Семен Тихонович

Шаберда, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1897

Дочь: Абашева Пелагия Семеновна

Отец ребёнка: Абашев Семен Тихонович

Шаберда, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абашев Семен Тихонович

Смерть
Неизвестно
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