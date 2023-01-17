Абашева Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1894
Отец ребёнка: Абашев Семен Тихонович
Рождение ребёнка
10.07.1894 ст.
Дочь: Абашева Евфимия Семеновна
Отец ребёнка: Абашев Семен Тихонович
Рождение ребёнка
10.10.1897
Дочь: Абашева Пелагия Семеновна
Отец ребёнка: Абашев Семен Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно