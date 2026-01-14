Де Паула Фон Румерскирх Франц
мужской, родился 13.04.1842, город Шильтах, Великое герцогство Баден
умер 28.06.1904, Львов, Львівська область
Супруги
Де Паула Фон Румерскирх (Донаурова) Варвара Ивановна18.07.1845 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1842
Отец: не указан
Мать: не указана
город Шильтах, Великое герцогство Баден
Бракосочетание
24.11.1875
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
28.06.1904
Львов, Львівська область