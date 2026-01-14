Де Паула Фон Румерскирх Франц 13.04.1842 — найти родственников по фамилии на Familio

Де Паула Фон Румерскирх Франц

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 13.04.1842, город Шильтах, Великое герцогство Баден

умер 28.06.1904, Львов, Львівська область

Супруги
Де Паула Фон Румерскирх (Донаурова) Варвара Ивановна18.07.1845 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1842

Отец: не указан

Мать: не указана

город Шильтах, Великое герцогство Баден

Бракосочетание
24.11.1875

Жена: Де Паула Фон Румерскирх (Донаурова) Варвара Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
28.06.1904
Львов, Львівська область

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