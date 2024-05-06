Плюхин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Плюхина (Федорова) Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
16.09.1919
Дочь: Алексеева (Плюхина) Софья Ивановна
Мать ребёнка: Плюхина (Федорова) Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
23.03.1925
Дочь: Плюхина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Плюхина (Федорова) Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
18.03.1927
Мать ребёнка: Плюхина (Федорова) Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
23.07.1930
Дочь: Плюхина Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Плюхина (Федорова) Прасковья Павловна
Смерть
Неизвестно