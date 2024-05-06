Плюхин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плюхин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Плюхин Валентин Иванович

Мать ребёнка: Плюхина (Федорова) Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
16.09.1919

Дочь: Алексеева (Плюхина) Софья Ивановна

Мать ребёнка: Плюхина (Федорова) Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
23.03.1925

Дочь: Плюхина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Плюхина (Федорова) Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
18.03.1927

Сын: Плюхин Николай Иванович

Мать ребёнка: Плюхина (Федорова) Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
23.07.1930

Дочь: Плюхина Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Плюхина (Федорова) Прасковья Павловна

Смерть
Неизвестно

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