Сентябов Федор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сентябов Федор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.08.1940

Жена: Сентябова (Губина) Мария Сергеевна

Нестино, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Малыгина (Сентябова) Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Сентябова (Губина) Мария Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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