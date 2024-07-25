Сентябов Федор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.08.1940
Нестино, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Малыгина (Сентябова) Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Сентябова (Губина) Мария Сергеевна
Смерть
Неизвестно