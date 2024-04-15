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Ермоленко Анастасия Максимовна
Ермоленко Анастасия Максимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1849
Дата смерти
19.04.1869 ст.
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Обиходы
, Житомирська область
Смерть
19.04.1869 ст.
Обиходы
, Житомирська область
Причина смерти: от водяной болезни
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