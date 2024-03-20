Боровина Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
04.03.1869 ст.
Дочь: Боровина Александра 1 Николаевна
Отец ребёнка: Боровин Николай Степанович
вс: Сотника Стефана Боровина дочь девица Александра Стефановна
Рождение ребёнка
30.01.1875 ст.
Дочь: Боровина Александра 2 Николаевна
Отец ребёнка: Боровин Николай Степанович
Вс: Дочь сотника Александра Стефановна Боровина
Рождение ребёнка
12.07.1878 ст.
Дочь: Боровина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Боровин Николай Степанович
вс:Губернский секретарь Алексей Васильевич Фрогринский (?) и дочь сотника Боровина Александра Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно