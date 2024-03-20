Боровина Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровина Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1869 ст.

Дочь: Боровина Александра 1 Николаевна

Отец ребёнка: Боровин Николай Степанович

Орск, город Орск, Оренбургская область
вс: Сотника Стефана Боровина дочь девица Александра Стефановна
Рождение ребёнка
30.01.1875 ст.

Дочь: Боровина Александра 2 Николаевна

Отец ребёнка: Боровин Николай Степанович

Орск, город Орск, Оренбургская область
Вс: Дочь сотника Александра Стефановна Боровина
Рождение ребёнка
12.07.1878 ст.

Дочь: Боровина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Боровин Николай Степанович

Орск, город Орск, Оренбургская область
вс:Губернский секретарь Алексей Васильевич Фрогринский (?) и дочь сотника Боровина Александра Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровин Николай Степанович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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