Отделенов Козьма Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отделенов Козьма Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Отделенова (Гришакова) Васса Петровна

Рождение ребёнка
27.07.1905

Сын: Отделенов Николай Козьмич

Мать ребёнка: Отделенова (Гришакова) Васса Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1924

Сын: Отделенов Владимир Козьмич

Мать ребёнка: Отделенова (Гришакова) Васса Петровна

Смерть
Неизвестно

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