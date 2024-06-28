Отделенов Козьма Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1905
Сын: Отделенов Николай Козьмич
Мать ребёнка: Отделенова (Гришакова) Васса Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1924
Сын: Отделенов Владимир Козьмич
Мать ребёнка: Отделенова (Гришакова) Васса Петровна
Смерть
Неизвестно