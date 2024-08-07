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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зазнобина) Мария Козьмина

Отец ребёнка: Зазнобин Кузьма Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зазнобина) Агрипина Кузьмина

Отец ребёнка: Зазнобин Кузьма Федоров

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Зазнобин Алексей Кузьмин

Отец ребёнка: Зазнобин Кузьма Федоров

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