Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ромах Лида Семеновна

Отец ребёнка: Ромах Семен Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ромах Нина Семеновна

Отец ребёнка: Ромах Семен Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ромах Николай Семенович

Отец ребёнка: Ромах Семен Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ромах Семен Федорович

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