Лапицкая (Скварчинская) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения31.03.1897
Дата смерти07.07.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1897
Отец: офицер
Мать: Skwarczynska Agnieszka
Рождение ребёнка
1919
Сын: Лапицкий Евгений Иванович
Отец ребёнка: Лапицкий Иван Филиппович
Рождение ребёнка
02.10.1921
Дочь: Лапицкая Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Лапицкий Иван Филиппович
Рождение ребёнка
12.01.1925
Дочь: Вязгина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Лапицкий Иван Филиппович
Рождение ребёнка
13.05.1927
Дочь: Вознова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Лапицкий Иван Филиппович
Рождение ребёнка
04.03.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лапицкий Иван Филиппович
Рождение ребёнка
13.05.1931
Дочь: Белкина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Лапицкий Иван Филиппович
Развод
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка ,портниха
Образование
Неизвестно
Смерть
07.07.1965
Причина смерти: рак щитовидной железы
Похороны
Неизвестно