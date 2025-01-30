Лапицкая (Скварчинская) Мария Ивановна
женский, родилась 31.03.1897, Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
умерла 07.07.1965, Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
МатьSkwarczynska (Skwarczynska) AgnieszkaМежду 1880 и 1882 г.р.
ОтецОфицерНеизвестно г.р.
Дети
Лапицкий Евгений Иванович1919 г.р.
Лапицкая (Лапицкая) Людмила Ивановна02.10.1921 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1897
Отец: Офицер
Развод
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Сын: Лапицкий Евгений Иванович
Отец ребёнка: Лапицкий Иван Филиппович
Рождение ребёнка
02.10.1921
Дочь: Лапицкая (Лапицкая) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Лапицкий Иван Филиппович
Рождение ребёнка
12.01.1925
Дочь: Вязгина (Лапицкая) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Лапицкий Иван Филиппович
Рождение ребёнка
13.05.1927
Дочь: Вознова (Лапицкая) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Лапицкий Иван Филиппович
Рождение ребёнка
04.03.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лапицкий Иван Филиппович
Рождение ребёнка
13.05.1931
Дочь: Белкина (Лапицкая) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Лапицкий Иван Филиппович
Смерть
07.07.1965
Похороны
Неизвестно