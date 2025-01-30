Лапицкая (Скварчинская) Мария Ивановна 31.03.1897 — найти родственников по фамилии на Familio

Лапицкая (Скварчинская) Мария Ивановна

Автор
НЛ
Ластовская Н.

женский, родилась 31.03.1897, Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

умерла 07.07.1965, Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Мать
Skwarczynska (Skwarczynska) AgnieszkaМежду 1880 и 1882 г.р.
Отец
ОфицерНеизвестно г.р.
Дети
Лапицкий Евгений Иванович1919 г.р.
Лапицкая (Лапицкая) Людмила Ивановна02.10.1921 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1897

Отец: Офицер

Мать: Skwarczynska (Skwarczynska) Agnieszka

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Развод
Неизвестно

Муж: Лапицкий Иван Филиппович

Образование
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Работа или профессия
Неизвестно

крестьянка ,портниха

Рождение ребёнка
1919

Сын: Лапицкий Евгений Иванович

Отец ребёнка: Лапицкий Иван Филиппович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Рождение ребёнка
02.10.1921

Дочь: Лапицкая (Лапицкая) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Лапицкий Иван Филиппович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Рождение ребёнка
12.01.1925

Дочь: Вязгина (Лапицкая) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Лапицкий Иван Филиппович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Рождение ребёнка
13.05.1927

Дочь: Вознова (Лапицкая) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Лапицкий Иван Филиппович

Рождение ребёнка
04.03.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапицкий Иван Филиппович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Рождение ребёнка
13.05.1931

Дочь: Белкина (Лапицкая) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Лапицкий Иван Филиппович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Смерть
07.07.1965
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Причина смерти: рак щитовидной железы

Похороны
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

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