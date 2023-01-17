Лапицкая (Скварчинская) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапицкая (Скварчинская) Мария Ивановна

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

31.03.1897

Дата смерти

07.07.1965

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1897

Отец: офицер

Мать: Skwarczynska Agnieszka

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Лапицкий Евгений Иванович

Отец ребёнка: Лапицкий Иван Филиппович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1921

Дочь: Лапицкая Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Лапицкий Иван Филиппович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.01.1925

Дочь: Вязгина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Лапицкий Иван Филиппович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.05.1927

Дочь: Вознова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Лапицкий Иван Филиппович

Рождение ребёнка
04.03.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапицкий Иван Филиппович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.05.1931

Дочь: Белкина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Лапицкий Иван Филиппович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Развод
Неизвестно

Муж: Лапицкий Иван Филиппович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка ,портниха
Образование
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
07.07.1965
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Причина смерти: рак щитовидной железы
Похороны
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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