Щелокова (Большухина) Наталья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩелокова (Большухина) Наталья Тимофеевна

Щелокова (Большухина) Наталья Тимофеевна

avatar

Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Болтунова Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Щелоков Прокопий Гаврилович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.10.1877

Сын: Щелоков Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Щелоков Прокопий Гаврилович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щелоков Прокопий Гаврилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close