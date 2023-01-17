Щелокова (Большухина) Наталья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Болтунова Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Щелоков Прокопий Гаврилович
Рождение ребёнка
12.10.1877
Отец ребёнка: Щелоков Прокопий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно