Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олеся Владимировна

Мать ребёнка: Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артëм Владимирович

Мать ребёнка: Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Светлана Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светлана Анатольевна

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