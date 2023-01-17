Семисаженова (Подгорнова) Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемисаженова (Подгорнова) Варвара Федоровна

Семисаженова (Подгорнова) Варвара Федоровна

avatar

Место рождения

Россия, с.Бакуры, Малосердобинский р-н

Дата рождения

30.11.1918

Дата смерти

27.01.1992

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1918

Отец: Подгорнов Фёдор

Мать: Подгорнова Агафья

Россия, с.Бакуры, Малосердобинский р-н
Рождение ребёнка
10.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семисаженов Григорий Петрович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семисаженов Григорий Петрович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семисаженов Григорий Петрович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семисаженов Григорий Петрович

Смерть
27.01.1992
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Ново-Западное кладбище, г. Пенза
Похороны
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close