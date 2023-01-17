Семисаженова (Подгорнова) Варвара Федоровна
Место рожденияРоссия, с.Бакуры, Малосердобинский р-н
Дата рождения30.11.1918
Дата смерти27.01.1992
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1918
Отец: Подгорнов Фёдор
Мать: Подгорнова Агафья
Россия, с.Бакуры, Малосердобинский р-н
Рождение ребёнка
10.09.1941
Рождение ребёнка
03.02.1946
Рождение ребёнка
21.07.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.1992
Ново-Западное кладбище, г. Пенза
Похороны
Неизвестно