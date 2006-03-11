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Андреевский Олег Владимирович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

18.05.1970

Дата смерти

11.03.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

1947 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1970

Отец: Андреевский Владимир

Мать: Андреевская Людмила Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
11.03.2006
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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