Каблучий Василий Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1975
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Каблучий Спиридон Прадед
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1928
Сын: Каблучий Степан Васильевич
Мать ребёнка: Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каблучая Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каблучая Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каблучий Александра Васильевна
Мать ребёнка: Наталья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Петровна
Смерть
1975