Каблучий Василий Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каблучий Василий Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Каблучий Спиридон Прадед

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1928

Сын: Каблучий Степан Васильевич

Мать ребёнка: Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каблучая Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каблучая Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каблучий Александра Васильевна

Мать ребёнка: Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Петровна

Смерть
1975
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