Деконский Фёдор Алексеевич
мужской, родился 01.12.1889, Саратовская губерния, Российская Империя
умер 15.09.1919, Дуболуговка, Чернігівська область
МатьДеконская (Мокиевская) Ольга Фёдоровна1871 г.р.
ОтецДеконский Алексей Николаевич24.10.1861 г.р.
Супруги
Деконская (Потоцкая) Антонина СтепановнаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
01.12.1889
Саратовская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
11.11.1917
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
15.09.1919
Дуболуговка, Чернігівська область