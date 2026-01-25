Деконский Фёдор Алексеевич 01.12.1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Деконский Фёдор Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 01.12.1889, Саратовская губерния, Российская Империя

умер 15.09.1919, Дуболуговка, Чернігівська область

Мать
Деконская (Мокиевская) Ольга Фёдоровна1871 г.р.
Отец
Деконский Алексей Николаевич24.10.1861 г.р.
Супруги
Деконская (Потоцкая) Антонина СтепановнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1889

Отец: Деконский Алексей Николаевич

Мать: Деконская (Мокиевская) Ольга Фёдоровна

Саратовская губерния, Российская Империя

Бракосочетание
11.11.1917

Жена: Деконская (Потоцкая) Антонина Степановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

бр Деконский пот.двор. Федор Алексеевич Потоцкая пот.двор. Антонина Степановна 19-127-3532 282 1917 Упр.почт 11.янв forum.vgd.ru/post/3866/104590/p3175683.htm#pp3175683

Смерть
15.09.1919
Дуболуговка, Чернігівська область

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