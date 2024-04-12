(Золото) Прасковья Захаровна
Место рождения
Дата рождения04.08.1863
Дата смерти08.07.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1863
Отец: Золото Захар Георгиевич
Николаевская церковь,м/к-1863г.лист-9,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр- 10.
Крещение
11.08.1863
Николаевская церковь,м/к-1863г.лист-9,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-10. | Godparents:Приходского священника Ильи Филиппова сын-Василий и пономаря Георгия Филиппова жена-Василиса Яковлевна
Смерть
08.07.1864
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1864г.лист-51,зап.-13,ГАДО,Ф - 425-2-1 кадр-52.
Похороны
10.07.1864