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(Золото) Прасковья Захаровна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

04.08.1863

Дата смерти

08.07.1864

Пол

Женский

Отец

Около 1833 г.р.

Мать

Около 1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
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Рождение
04.08.1863

Отец: Золото Захар Георгиевич

Мать: Золото Мелания Гавриловна

Николаевская церковь,м/к-1863г.лист-9,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр- 10.
Крещение
11.08.1863
Николаевская церковь,м/к-1863г.лист-9,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-10. | Godparents:Приходского священника Ильи Филиппова сын-Василий и пономаря Георгия Филиппова жена-Василиса Яковлевна
Смерть
08.07.1864
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1864г.лист-51,зап.-13,ГАДО,Ф - 425-2-1 кадр-52.
Похороны
10.07.1864
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