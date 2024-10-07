Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Константинович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Филипп Иванович
Отец ребёнка: Иван Константинович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Константинович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Константинович
Смерть
Неизвестно