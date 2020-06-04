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Сергиеня Алексей Иванович

Место рождения

Быстрица, Копыльский район, Минская область

Дата рождения

01.09.1923

Дата смерти

04.06.2020

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1923

Отец: Сергиеня Иван Григорьевич

Мать: Сергиеня (Варвашеня) Прасковья

Быстрица, Копыльский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергиеня (Лазаренко) Мария Степановна

Рождение ребёнка
31.08.1950

Сын: Сергиеня Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Сергиеня (Лазаренко) Мария Степановна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
10.11.1954

Дочь: Гаранина (Сергиеня) Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Сергиеня (Лазаренко) Мария Степановна

Минск, Минск
Смерть
04.06.2020
Минск, Минск

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