Сергиеня Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения01.09.1923
Дата смерти04.06.2020
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1950
Сын: Сергиеня Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Сергиеня (Лазаренко) Мария Степановна
Рождение ребёнка
10.11.1954
Дочь: Гаранина (Сергиеня) Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Сергиеня (Лазаренко) Мария Степановна
Смерть
04.06.2020