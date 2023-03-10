Серов Александр Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серов Александр Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Серов Карп Афанасьевич

Мать: Серова Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.01.1956

Сын: Серов Иван Александрович

Мать ребёнка: Серова Анна Петровна

Рождение ребёнка
02.05.1961

Дочь: Благовещенская Галина Александровна

Мать ребёнка: Серова Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова Анна Петровна

Смерть
1999
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