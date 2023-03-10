Серов Александр Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Серов Карп Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.01.1956
Мать ребёнка: Серова Анна Петровна
Рождение ребёнка
02.05.1961
Дочь: Благовещенская Галина Александровна
Мать ребёнка: Серова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серова Анна Петровна
Смерть
1999