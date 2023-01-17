Дубинина (Бойкова) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинина (Бойкова) Мария Иосифовна

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

20.05.1888 ст.

Дата смерти

02.11.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1888 ст.

Отец: Бойков Иосиф Сергеевич

Мать: Бойкова Елена Петровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
05.09.1912 ст.

Муж: Дубинин Василий Яковлевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.09.1923

Сын: Дубинин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Дубинин Василий Яковлевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
02.11.1971
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
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