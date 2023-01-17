Дубинина (Бойкова) Мария Иосифовна
Место рождения
Дата рождения20.05.1888 ст.
Дата смерти02.11.1971
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1888 ст.
Отец: Бойков Иосиф Сергеевич
Мать: Бойкова Елена Петровна
Бракосочетание
05.09.1912 ст.
Рождение ребёнка
18.09.1923
Сын: Дубинин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Дубинин Василий Яковлевич
Смерть
02.11.1971
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область