Филатова Анастасия Никитична
Место рождения
Дата рождения12.12.1910 ст.
Дата смерти08.01.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1910 ст.
Крещение
13.12.1910 ст.
Дальнерусаново, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.12.1939
Дочь: Рожкова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Артёмов Василий Семёнович
Место жительства
Между 1939 и 1957
Барак на ул. Льва Толстого, где проживали работники Дортреста
Работа или профессия
С 21.03.1942 по 01.01.1966
рабочий Дорожного треста Киевского района (с 1958 г. - Управление благоустройства Киевского района г. Москвы, с 1963 г. - Управление дорожного хозяйства и благоустройства Киевского района г. Москвы
Место жительства
С 1957 по 1998
ул. 2-я Филёвская, д. 5
Работа или профессия
С 31.05.1971 по 05.10.1971
уборщица автомехбазы Управления дорожного хозяйства и благоустройства Киевского района г. Москвы
Работа или профессия
С 06.12.1972 по 31.10.1974
Дворник Санэпидстанции Киевского района г. Москвы
Работа или профессия
С 01.11.1974 по 31.08.1988
Мусоросборщица ЖЭК № 10 Киевского района г. Москвы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.01.1998