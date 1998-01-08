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Филатова Анастасия Никитична

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Место рождения

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

12.12.1910 ст.

Дата смерти

08.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1910 ст.

Отец: Филатов Никита Лаврентьевич

Мать: Филатова Пелагея Никитична

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Крещение
13.12.1910 ст.
Дальнерусаново, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.12.1939

Дочь: Рожкова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Артёмов Василий Семёнович

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Между 1939 и 1957
Москва, город федерального значения Москва
Барак на ул. Льва Толстого, где проживали работники Дортреста
Работа или профессия
С 21.03.1942 по 01.01.1966
Москва, город федерального значения Москва
рабочий Дорожного треста Киевского района (с 1958 г. - Управление благоустройства Киевского района г. Москвы, с 1963 г. - Управление дорожного хозяйства и благоустройства Киевского района г. Москвы
Место жительства
С 1957 по 1998
Москва, город федерального значения Москва
ул. 2-я Филёвская, д. 5
Работа или профессия
С 31.05.1971 по 05.10.1971
Москва, город федерального значения Москва
уборщица автомехбазы Управления дорожного хозяйства и благоустройства Киевского района г. Москвы
Работа или профессия
С 06.12.1972 по 31.10.1974
Москва, город федерального значения Москва
Дворник Санэпидстанции Киевского района г. Москвы
Работа или профессия
С 01.11.1974 по 31.08.1988
Москва, город федерального значения Москва
Мусоросборщица ЖЭК № 10 Киевского района г. Москвы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артёмов Василий Семёнович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.01.1998
Москва, город федерального значения Москва
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