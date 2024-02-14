Ахмеров Имаметдин Минхажетдинович
Место рожденияс.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахмеров Минхажетдин
Мать: Шарифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмеров Хусаин
Мать ребёнка: Ахмеров (Ахмеров) Рахима
Рождение ребёнка
05.06.1935
Сын: Ахмеров Хасан
Мать ребёнка: Ахмеров (Ахмеров) Рахима
Рождение ребёнка
1938
Сын: Ахмеров Рамазан Имаметдинович
Мать ребёнка: Ахмеров (Ахмеров) Рахима
Смерть
Неизвестно