Ахмеров Имаметдин Минхажетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмеров Имаметдин Минхажетдинович

Место рождения

с.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахмеров Минхажетдин

Мать: Шарифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмеров Хусаин

Мать ребёнка: Ахмеров (Ахмеров) Рахима

Рождение ребёнка
05.06.1935

Сын: Ахмеров Хасан

Мать ребёнка: Ахмеров (Ахмеров) Рахима

Рождение ребёнка
1938

Сын: Ахмеров Рамазан Имаметдинович

Мать ребёнка: Ахмеров (Ахмеров) Рахима

Смерть
Неизвестно

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