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Самерханов Фейсхан

Место рождения

Актуково, Сергачский уезд

Дата рождения

13.02.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1891

Отец: Салимжанов Самерхан Хаджи

Мать: (Нигматуллина) Айнижан

Военная служба
Неизвестно
Самарханов Фейсхан Болен. Картотека потерь — Картотека потерь — Должность/Звание рядовой Воинская часть 194-й пехотный запасный батальон Место рождения Нижегородская губ., Сергачский уезд, Уразовская ... Показать все
Рождение ребёнка
1918

Сын: Самерханов Усман Фейсханович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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