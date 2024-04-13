Гордеев Петр Ефимович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Гордеев Ефим Петрович
Место жительства
1887
Посемейный список.
Место жительства
1897
проживает в д. Сидорово с родителями,
Бракосочетание
1902
Упоминание
1902
Список раскольников и сектантов.
Бракосочетание
После 1903
Упоминание
16.03.1914 ст.
Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Метрическая книга Тайшетской Николаевской церкви | Архив: ГА Иркутской области (ГАИО)Фонд: Иркутская духовная консистория Священного Синода, г. Иркутск Иркутской губернииОпись: Опись № 9 дел постоянно... Показать все
Упоминание
1921
Список плательщиков налогов на с\\\\\\\\х продукты
Смерть
Неизвестно
Нижняя Быстрая, Курагинский муниципальный район, Красноярский край