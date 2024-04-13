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Гордеев Петр Ефимович

Место рождения

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Гордеев Ефим Петрович

Мать: Гордеева Варвара Степановна

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1887
Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Посемейный список.
Место жительства
1897
Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
проживает в д. Сидорово с родителями,
Бракосочетание
1902

Жена: Гордеева Евдокия Николаевна

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Упоминание
1902
Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Список раскольников и сектантов.
Бракосочетание
После 1903

Жена: Волынщикова (Шмакова) Татьяна Степановна

Упоминание
16.03.1914 ст.
Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Метрическая книга Тайшетской Николаевской церкви | Архив: ГА Иркутской области (ГАИО)Фонд: Иркутская духовная консистория Священного Синода, г. Иркутск Иркутской губернииОпись: Опись № 9 дел постоянно... Показать все
Упоминание
1921
Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Список плательщиков налогов на с\\\\\\\\х продукты
Смерть
Неизвестно
Нижняя Быстрая, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

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