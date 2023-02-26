Кутыев(Кутуев) Фетхудин
Место рожденияДеревня Чурили,Мордовия
Дата рождения15.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.?.?
Отец: Кутыев(кутуев) Амминнула
Мать: не указана
Деревня Чурили,Мордовия
Рождение ребёнка
05.08.1938
Дочь: Тенишева Урусова Халида
Мать ребёнка: Кутыева Мяхузя
Ленинград
Рождение ребёнка
17.05.1941
Ленинград
Рождение ребёнка
30.07.1945
Свердловск ( Екатеринбург)
Рождение ребёнка
09.06.1952
Ленинград
Смерть
Неизвестно
г. Ленинград
Похороны
Неизвестно
Санкт Петербург, Южное кладбище