Кутыев(Кутуев) Фетхудин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутыев(Кутуев) Фетхудин

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Место рождения

Деревня Чурили,Мордовия

Дата рождения

15.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1938 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.?.?

Отец: Кутыев(кутуев) Амминнула

Мать: не указана

Деревня Чурили,Мордовия
Рождение ребёнка
05.08.1938

Дочь: Тенишева Урусова Халида

Мать ребёнка: Кутыева Мяхузя

Ленинград
Рождение ребёнка
17.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутыева Мяхузя

Ленинград
Рождение ребёнка
30.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутыева Мяхузя

Свердловск ( Екатеринбург)
Рождение ребёнка
09.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутыева Мяхузя

Ленинград
Смерть
Неизвестно
г. Ленинград
Похороны
Неизвестно
Санкт Петербург, Южное кладбище
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