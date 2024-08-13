Загорский Матвей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Загорская (Загорская) Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Загорская (Бородина) Александра Ананьевна
Рождение ребёнка
17.06.1878
Дочь: Загорская (Загорская) Акилина Матвеевна
Мать ребёнка: Загорская (Бородина) Александра Ананьевна
Рождение ребёнка
05.08.1879
Сын: Загорский Сергей Матвеевич
Мать ребёнка: Загорская (Бородина) Александра Ананьевна
Рождение ребёнка
05.11.1881
Сын: Загорский Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Загорская (Бородина) Александра Ананьевна