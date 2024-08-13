Загорский Матвей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагорский Матвей Егорович

Загорский Матвей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Загорский Егор Стефанович

Мать: Загорская (Загорская) Евгения Стефановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Загорская (Загорская) Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Загорская (Бородина) Александра Ананьевна

Рождение ребёнка
17.06.1878

Дочь: Загорская (Загорская) Акилина Матвеевна

Мать ребёнка: Загорская (Бородина) Александра Ананьевна

Рождение ребёнка
05.08.1879

Сын: Загорский Сергей Матвеевич

Мать ребёнка: Загорская (Бородина) Александра Ананьевна

Рождение ребёнка
05.11.1881

Сын: Загорский Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Загорская (Бородина) Александра Ананьевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.