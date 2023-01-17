Поздеевский Феодор (Александр) Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.04.1876
Дата смерти23.10.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1876
Место жительства
С 1896 по 1900
Место жительства
По 1896
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1901 по 1902
Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
С 1902 по 1904
Место жительства
С 1904 по 1906
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
С 1906 по 1928
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1928 по 1935
пос. Тургай, Казахстан
Место жительства
С 1935 по 1937
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Смерть
23.10.1937
Иваново, Иваново, Ивановская область