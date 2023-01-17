Поздеевский Феодор (Александр) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздеевский Феодор (Александр) Васильевич

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Место рождения

Макарьевское, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.04.1876

Дата смерти

23.10.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Макарьевское, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1876
Макарьевское, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1896 по 1900
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1896
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1901 по 1902
Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
С 1902 по 1904
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1904 по 1906
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
С 1906 по 1928
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1928 по 1935
пос. Тургай, Казахстан
Место жительства
С 1935 по 1937
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Смерть
23.10.1937
Иваново, Иваново, Ивановская область
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