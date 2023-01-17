Буткевич Анатолий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буткевич Анатолий Степанович

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Место рождения

Ярославская губерния

Дата рождения

1859

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославская губерния
Место жительства
С 1880
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1882 по 1886
Туринск, Туринский, Свердловская область
Место жительства
С 1886
Новое Русаново, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1889 по 1890
Глодассы, Херсонская губерния, Елисаветградский уезд (ныне с. Глодосы, Кировоградская область, Украина)
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Новое Русаново, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новое Русаново, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1942
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