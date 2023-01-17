Буткевич Анатолий Степанович
Место рожденияЯрославская губерния
Дата рождения1859
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Ярославская губерния
Место жительства
С 1880
Место жительства
С 1882 по 1886
Туринск, Туринский, Свердловская область
Место жительства
С 1886
Место жительства
С 1889 по 1890
Глодассы, Херсонская губерния, Елисаветградский уезд (ныне с. Глодосы, Кировоградская область, Украина)
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1942