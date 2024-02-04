Кузнецов Прохор Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Прохор Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Кузьма Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Петр Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Моисей Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Иван Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Николай Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Семен Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Александр Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Алексей Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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