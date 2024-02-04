Кузнецов Прохор Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Кузьма Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Моисей Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Николай Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Семен Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Александр Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Алексей Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно