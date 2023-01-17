Хлынова-Чудакова Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлынова-Чудакова Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1723

Сын: Хлынов-Чудаков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Хлынов-Чудаков Алексей Васильевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
45 семья в исп.1779
Рождение ребёнка
1732

Сын: Чудаков Прокофий Алексеевич

Отец ребёнка: Хлынов-Чудаков Алексей Васильевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
45 семья в 1779
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлынов-Чудаков Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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