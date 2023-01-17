Хлынова-Чудакова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Сын: Хлынов-Чудаков Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Хлынов-Чудаков Алексей Васильевич
45 семья в исп.1779
Рождение ребёнка
1732
Сын: Чудаков Прокофий Алексеевич
Отец ребёнка: Хлынов-Чудаков Алексей Васильевич
45 семья в 1779
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно