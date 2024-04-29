Зуева - Банникова Вера Терентьевна Около 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зуева - Банникова Вера Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Банников Терентий Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуев Мирон Елизарович

Отец ребёнка: Зуев Елизар Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуев Нестер Елизарович

Отец ребёнка: Зуев Елизар Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуев Василий Елизарович

Отец ребёнка: Зуев Елизар Филиппович

Бракосочетание
05.02.1843

Муж: Зуев Елизар Филиппович

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1859

Сын: Зуев Терентий Елизарович

Отец ребёнка: Зуев Елизар Филиппович

Айдос, Байкинская волость, Бирский уезд
Смерть
Неизвестно

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