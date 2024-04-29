Зуева - Банникова Вера Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Банников Терентий Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зуев Елизар Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зуев Елизар Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зуев Елизар Филиппович
Бракосочетание
05.02.1843
Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1859
Отец ребёнка: Зуев Елизар Филиппович
Айдос, Байкинская волость, Бирский уезд
Смерть
Неизвестно