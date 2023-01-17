Тагакова Ева Карповна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Короткевич Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Тагаков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Садова Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Тагаков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Акентьева Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Тагаков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Левченко Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Тагаков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Тагаков Василий Андреевич
Отец ребёнка: Тагаков Андрей Иванович
Смерть
1941