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Тагакова Ева Карповна

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Место рождения

Серебрянка, Рогачёвский район, Гомельская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Серебрянка, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Короткевич Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Тагаков Андрей Иванович

Серебрянка, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Садова Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Тагаков Андрей Иванович

Серебрянское, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Акентьева Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Тагаков Андрей Иванович

Серебрянское, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Левченко Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Тагаков Андрей Иванович

Серебрянское, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Тагаков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Тагаков Андрей Иванович

Серебрянское, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1941
Серебрянское, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
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