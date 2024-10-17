Филипп Потапов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Потап Аввакумов
Мать: Ксения Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдакия Евстигнеева
Рождение ребёнка
10.01.1817
Дочь: Татьяна Филиппова
Мать ребёнка: Евдакия Евстигнеева
Рождение ребёнка
30.05.1820
Сын: Лукилиан Филиппов
Мать ребёнка: Евдакия Евстигнеева
Рождение ребёнка
18.05.1824
Дочь: Федосея Филиппова
Мать ребёнка: Евдакия Евстигнеева
Рождение ребёнка
01.05.1826
Дочь: Пелагея Потапова
Мать ребёнка: Евдакия Евстигнеева
Рождение ребёнка
01.05.1827
Сын: Иван Филиппов
Мать ребёнка: Евдакия Евстигнеева
Рождение ребёнка
23.07.1828
Сын: Сила Филиппов
Мать ребёнка: Евдакия Евстигнеева
Рождение ребёнка
01.08.1830
Сын: Василий Филиппов
Мать ребёнка: Евдакия Евстигнеева
Рождение ребёнка
09.09.1836
Дочь: Ефимия Филиппова
Мать ребёнка: Евдакия Евстигнеева
Бракосочетание
29.06.1838
Жена: Пелагея Данилова
Рождение ребёнка
29.10.1839
Сын: Михаил Филиппов
Мать ребёнка: Пелагея Данилова
Смерть
Неизвестно