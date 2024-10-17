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Филипп Потапов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Потап Аввакумов

Мать: Ксения Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдакия Евстигнеева

Рождение ребёнка
10.01.1817

Дочь: Татьяна Филиппова

Мать ребёнка: Евдакия Евстигнеева

Колесни, Михайловская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
30.05.1820

Сын: Лукилиан Филиппов

Мать ребёнка: Евдакия Евстигнеева

Колесни, Михайловская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1824

Дочь: Федосея Филиппова

Мать ребёнка: Евдакия Евстигнеева

Колесники, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.05.1826

Дочь: Пелагея Потапова

Мать ребёнка: Евдакия Евстигнеева

Колесники, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.05.1827

Сын: Иван Филиппов

Мать ребёнка: Евдакия Евстигнеева

Колесники, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.07.1828

Сын: Сила Филиппов

Мать ребёнка: Евдакия Евстигнеева

Колесни, Михайловская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1830

Сын: Василий Филиппов

Мать ребёнка: Евдакия Евстигнеева

Колесни, Михайловская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1836

Дочь: Ефимия Филиппова

Мать ребёнка: Евдакия Евстигнеева

Колесни, Михайловская волость, Гжатский уезд
Бракосочетание
29.06.1838

Жена: Пелагея Данилова

Рождение ребёнка
29.10.1839

Сын: Михаил Филиппов

Мать ребёнка: Пелагея Данилова

Колесни, Михайловская волость, Гжатский уезд
Смерть
Неизвестно

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