Торопов Ефрем Симонович
Место рождения
Дата рождения25.01.1855 ст.
Дата смерти22.04.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1855 ст.
Рождение ребёнка
24.06.1878
Мать ребёнка: Пятанова Аполлинария Матвеевна
Рождение ребёнка
18.07.1891
Дочь: Торопова Юлия Ефремовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1892 ст.
Сын: Торопов Филимон Ефремович
Мать ребёнка: Пятанова Аполлинария Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.1893 ст.