Торопов Ефрем Симонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТоропов Ефрем Симонович

Торопов Ефрем Симонович

avatar

Место рождения

Торопова, Истошенская волость, Ишимский уезд

Дата рождения

25.01.1855 ст.

Дата смерти

22.04.1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1855 ст.

Отец: Торопов Симон Ефимович

Мать: Неверова Прасковья Дмитриевна

Торопова, Истошенская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1878

Сын: Торопов Петр Ефремович

Мать ребёнка: Пятанова Аполлинария Матвеевна

Торопова, Истошенская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1891

Дочь: Торопова Юлия Ефремовна

Мать ребёнка: не указана

Торопова, Истошенская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
19.11.1892 ст.

Сын: Торопов Филимон Ефремович

Мать ребёнка: Пятанова Аполлинария Матвеевна

Торопова, Истошенская волость, Ишимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пятанова Аполлинария Матвеевна

Смерть
22.04.1893 ст.
Торопова, Истошенская волость, Ишимский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close