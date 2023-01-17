Прохоров Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.01.1852
Дата смерти25.08.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1864 по 1870
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1870 по 1875
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1875 по 1881
Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Место жительства
С 1881 по 1883
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1883 по 1920
Смерть
25.08.1920