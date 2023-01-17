Прохоров Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохоров Петр Николаевич

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Место рождения

Насонки, Челпановская волость, Костромской уезд

Дата рождения

24.01.1852

Дата смерти

25.08.1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Насонки, Челпановская волость, Костромской уезд
Место жительства
С 1864 по 1870
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1870 по 1875
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1875 по 1881
Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Место жительства
С 1881 по 1883
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1883 по 1920
Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
25.08.1920
Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
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