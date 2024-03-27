Маслов Захар
Место рожденияг.Карс, Карсская область, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.11.1912
Дочь: Буевич Клавдия Захаровна
Мать ребёнка: Маслова Варвара
Карс, Карсская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Александр
Мать ребёнка: Маслова Варвара
г.Карс, Карсская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Петр
Мать ребёнка: Маслова Варвара
г.Карс, Карсская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Михаил
Мать ребёнка: Маслова Варвара
г.Карс, Карсская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Леонид
Мать ребёнка: Маслова Варвара
г.Карс, Карсская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Евгений
Мать ребёнка: Маслова Варвара
г.Карс, Карсская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маслова Варвара
Смерть
Неизвестно