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Маслов Захар

Место рождения

г.Карс, Карсская область, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Карс, Карсская область, Россия
Рождение ребёнка
21.11.1912

Дочь: Буевич Клавдия Захаровна

Мать ребёнка: Маслова Варвара

Карс, Карсская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Александр

Мать ребёнка: Маслова Варвара

г.Карс, Карсская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Петр

Мать ребёнка: Маслова Варвара

г.Карс, Карсская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Михаил

Мать ребёнка: Маслова Варвара

г.Карс, Карсская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Леонид

Мать ребёнка: Маслова Варвара

г.Карс, Карсская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Евгений

Мать ребёнка: Маслова Варвара

г.Карс, Карсская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Варвара

Смерть
Неизвестно
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