Санкова Валентина Иннокентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черных Виталий (Витя) Васильевич
Отец ребёнка: Черных Василий Филиппович
Рождение ребёнка
24.?.1950
Сын: Черных Виталий Васильевич
Отец ребёнка: Черных Василий Филиппович
Смерть
Неизвестно