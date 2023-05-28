Санкова Валентина Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санкова Валентина Иннокентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черных Виталий (Витя) Васильевич

Отец ребёнка: Черных Василий Филиппович

Рождение ребёнка
24.?.1950

Сын: Черных Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Черных Василий Филиппович

Смерть
Неизвестно

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